Equipe de Débora Regis inicia reuniões setoriais de transição

Equipes de transição tiveram reuniões nesta quinta-feira, 5 - Foto: Divulgação

A equipe de transição da prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), iniciou, nesta quinta-feira, 5, o trabalho de reuniões setoriais com o grupo da atual gestora da cidade, Moema Gramacho (PT).

Ao todo, são 12 áreas, como Fazenda, Saúde, Educação, Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, com representantes das comissões das duas equipes. As reuniões estão acontecendo nas sedes das secretarias municipais. O objetivo é garantir a troca de informações necessárias para a continuidade dos serviços essenciais.

Coordenador-geral da equipe de Débora Regis, Ricardo Góis ressaltou a importância das reuniões entre os grupos da atual gestão e do futuro governo.

“Nosso objetivo é coletar informações e aprofundar os estudos sobre a real situação do município, em todas as áreas. Isso é fundamental para que a mudança de gestão aconteça de forma republicana e respeitosa, garantindo a continuidade dos serviços públicos, sem prejudicar a população. Ao mesmo tempo, essas informações são cruciais para nortear o planejamento da gestão da prefeita Débora Regis e promover as mudanças que a população espera”, afirmou.