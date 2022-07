"Essa é a voz do povo", diz Bolsonaro após vaias contra o STF

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma 'Marcha para Jesus' em Fortaleza´neste sábado, 16. Na ocasião, ele reagiu a vaias contrárias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Após os gritos, ele disse: "Essa é a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus".

"Hoje vocês sabem o que é a Câmara dos Deputados, o que é o Senado federal, o que é o Poder Executivo, e sabem também o que é o Supremo Tribunal Federal", afirmou o presidente.

Ele aproveitou o espaço e pediu votos ao pré-candidato ao governo do Ceará, o deputado Capitão Wagner, do União Brasil. Segundo o presidente, ele seria a solução para os problemas do estado.

Ele também relembrou a facada sofrida durante campanha em 2018 e disse que está vivo graças "a mão de Deus".

"A minha permanência, a minha existência não seria possível sem a mão de Deus".