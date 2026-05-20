TRANSPORTE SUSTENTÁVEL
Estudos podem alterar trânsito, ciclovias e BRT em Salvador
Prefeitura fechou parceria com UFBA para melhorar mobilidade urbana
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), firmou um acordo de cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para desenvolver estudos que podem influenciar futuras mudanças no trânsito e nas ciclovias da capital baiana.
O acordo, com duração de um ano e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 19, prevê que a Escola Politécnica da universidade realize análises técnicas sobre o sistema cicloviário da cidade e a circulação do BRT, modelo de ônibus elétricos e menos poluentes.
A proposta é elaborar soluções voltadas à mobilidade urbana sustentável, com foco na ampliação do uso de bicicletas e na melhoria do transporte público coletivo.
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O que será estudado
De acordo com a publicação, a parceria terá dois principais eixos de estudo:
- Plano Cicloviário de Salvador: elaboração de relatórios técnicos para orientar a expansão e a integração das ciclovias na cidade;
- Simulação do BRT: realização de microssimulações para avaliar o funcionamento de trechos do sistema.
Na prática, a microssimulação funciona como um teste virtual do trânsito e da circulação dos ônibus, permitindo analisar gargalos, fluxo de veículos, tempo de viagem e possíveis ajustes operacionais antes da implementação de mudanças reais.
Segundo a prefeitura, os estudos poderão servir de base para futuras decisões sobre ampliação de ciclovias, integração entre modais e melhorias na eficiência do transporte público.
Ao portal A TARDE, o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), Pablo Souza, afirmou que a UFBA desenvolve pesquisas com modelagens avançadas na área de mobilidade urbana.
“Nosso objetivo é ampliar a troca de experiências e criar oportunidades para que a comunidade acadêmica contribua com soluções para os desafios reais enfrentados pela cidade. Salvador tem se destacado e recebeu, em 2026, um prêmio do Banco Mundial pela inserção dos ônibus elétricos no BRT, que se tornou referência internacional”, afirmou.