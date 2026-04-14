Salvador projeta ter 700 km de ciclovia até 2034; conheça os detalhes

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Ciclistas circulam por ciclovia no Jardim de Allah, orla de Salvador - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Salvador deve chegar a 700 km de ciclovia até 2034, conforme meta estabelecida no Plano Cicloviário.

Na última sexta-feira, 10, integrantes do Grupo de Trabalho do Plano Cicloviário participaram do Workshop de Alinhamento Estratégico do programa Mutirão Brasil, visando expandir e consolidar a transição rumo à mobilidade de baixa emissão de poluentes.

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O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Mobilidade (Semob), com o objetivo de estruturar o projeto que servirá como piloto para a expansão da malha cicloviária da cidade.

Projeção de 700 km

Atualmente, Salvador conta com cerca de 300 km de infraestrutura cicloviária e, segundo o diretor de Planejamento de Transportes de Salvador, o caso desse projeto específico do Mutirão Brasil, o prazo é o primeiro semestre de 2027.

A iniciativa funcionará como um projeto-piloto, que deve orientar a expansão dos cerca de 400 km restantes necessários para que a cidade atinja a meta prevista no plano cicloviário até 2034.

O principal objetivo deste encontro é definir uma visão norteadora para esse projeto, que será apoiado pelo programa.

"Estamos tomando decisões sobre qual infraestrutura cicloviária será priorizada e traçando um caminho crítico, com as etapas necessárias para alcançar essa visão e garantir o sucesso da iniciativa, que beneficiará os ciclistas soteropolitanos”, explicou.

Entenda o encontro

Um dos principais pontos altos do dia foi a discussão sobre a priorização da conexão cicloviária para receber a assessoria técnica internacional.

Assessora especial do Plano de Mobilidade da Semob, Manuela Accioly apresentou duas opções de alta complexidade técnica e logística:

a região da Estação da Lapa;

o eixo Iguatemi/Acesso Norte.

“A partir dessa definição, a ideia é usar esse modelo e expandi-lo para outras conexões", explicou.

No entanto, o comitê tem uma série de outras responsabilidades. O plano inclui:

Diagnóstico;

Propostas de expansão;

Diversas frentes de atuação.

"A partir de agora, esse grupo passa a acompanhar de perto essas agendas para garantir o avanço da implantação”, completou Accioly.



Reunião de Grupo de Trabalho do Plano Cicloviário | Foto: Otávio Santos / Secom PMS

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o trabalho envolve diversos órgãos para garantir um avanço coordenado e vai além da construção de novas vias.

“Passa também pela qualificação da rede existente e pela definição de prioridades claras. Nosso objetivo é consolidar a bicicleta como um elemento estruturante da mobilidade urbana, contribuindo para uma cidade mais acessível, sustentável e resiliente às mudanças climáticas”, afirmou.

Sobre o projeto

Salvador é o único município brasileiro com dois projetos selecionados pelo Mutirão Brasil, iniciativa liderada pela C40 Cities, rede internacional de cidades voltada ao combate às mudanças climáticas, e pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia.

Além das ciclovias, a capital também recebe suporte para a eletrificação de 50% da frota do BRT.

O Mutirão Brasil não prevê repasse direto de recursos, mas oferece apoio técnico para viabilizar os projetos, incluindo a indicação de possíveis fontes de financiamento.