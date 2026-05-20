Teleférico Mané Dendê: Salvador libera R$ 3 milhões para início de obra

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A Prefeitura de Salvador começou a liberar na terça-feira, 19, os primeiros recursos para tirar do papel o projeto do Teleférico Mané Dendê, que pretende ligar o Subúrbio ao sistema de metrô da capital baiana.

Agora, a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) já pode usar R$ 3 milhões para dar início às primeiras etapas da implantação do teleférico, como estudos técnicos, contratação de empresas e desapropriações de áreas necessárias para a obra.

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O dinheiro faz parte de um empréstimo internacional obtido pela Prefeitura junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), banco que financia obras de mobilidade e infraestrutura em cidades da América Latina.

O teleférico integra o programa Salvador Inclusiva, criado pela Prefeitura com o objetivo de melhorar a mobilidade e facilitar o acesso de moradores de bairros periféricos ao transporte público da cidade.

Início das contratações

Paralelamente ao aporte financeiro, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) abriu uma licitação pública eletrônica para contratar uma empresa responsável pelo acompanhamento do impacto social do projeto.

Essa etapa é considerada crucial para o sucesso da obra, pois envolve:

implementação do Plano de Comunicação Social com a comunidade;

apoio à execução do Plano de Reassentamento Involuntário;

adequação às salvaguardas ambientais e sociais exigidas pela CAF.

Ou seja, a empresa contratada pela gestão municipal precisará manter os moradores informados e, principalmente, coordenar o reassentamento das famílias que precisarem deixar suas casas para a passagem da Linha 1.

Como será feita a escolha da empresa?

A sessão pública para a escolha da empresa responsável pelo monitoramento social está agendada para o dia 20 de julho de 2026, às 9h30, por meio do portal de compras do governo federal. O critério de julgamento será por técnica e preço, sob o modo de disputa fechado.

O que se sabe sobre o Teleférico Mané Dendê?

O Teleférico Mané Dendê é um projeto de mobilidade urbana da Prefeitura de Salvador estruturado para conectar o Subúrbio Ferroviário ao sistema de metrô da capital.

Com um traçado de 4,3 quilômetros de extensão, o modal tem como principal objetivo reduzir de até 1h30 para apenas 18 minutos o tempo de deslocamento entre as extremidades.

O funcionamento ocorrerá da seguinte forma:

Quatro estações : o trajeto ligará as paradas de Praia Grande, Mané Dendê, no bairro do Rio Sena, Pirajá e Campinas de Pirajá, conectada diretamente à estação de metrô.

: o trajeto ligará as paradas de Praia Grande, Mané Dendê, no bairro do Rio Sena, Pirajá e Campinas de Pirajá, conectada diretamente à estação de metrô. Capacidade de atendimento : o sistema contará com 110 cabines panorâmicas, com capacidade para 10 passageiros cada, sustentadas por 27 torres de até 45 metros de altura. A expectativa é de transportar até 23 mil passageiros por dia.

: o sistema contará com 110 cabines panorâmicas, com capacidade para 10 passageiros cada, sustentadas por 27 torres de até 45 metros de altura. A expectativa é de transportar até 23 mil passageiros por dia. Integração tarifária : o teleférico funcionará integrado ao sistema de transporte público de Salvador, permitindo o uso pelo mesmo valor da tarifa de ônibus, metrô e VLT.

O projeto é financiado por meio de um empréstimo internacional de mais de US$ 125 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Neste momento, as obras ainda não começaram. A previsão é que a ordem de serviço seja emitida em julho de 2026.