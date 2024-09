Ex-atriz da Globo comanda a campanha de Pablo Marçal; saiba quem é

A atriz fez participações nas novelas “A favorita”, “Tempos modernos”, Negócios da China” e “Passione” na Globo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ex-atriz da Globo e publicitária, Luma Vidal é a mente por trás da campanha à Prefeitura de São Paulo de Pablo Marçal. Ela tem passagens por novelas de Globo, Band e Record.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, Vidal conheceu Pablo Marçal há três anos nas redes sociais, época em que o coach dizia ter "horror à política".

“Eu vi verdade nele, me conectei. Ele é cristão, mas não religioso. Fazia lives com famosos, mas discordava enfaticamente se fosse preciso”, afirmou Vidal em conversa com o colunista.

Ao ser notada em comentários constantes nas lives do coach, Vidal foi contratada por Marçal após "pedir emprego": “Se você gostou das frases, tem muito mais. Me contrata”.

Daí em diante, ela passou a comandar as redes de Marçal. Ela, inclusive, chefiou a comunicação da campanha de Marçal à Presidência em 2022, mas por pouco tempo, até a candidatura ser barrada pela Justiça Eleitoral.

Carreira

Luma Vidal fez participações nas novelas da Globo “A favorita”, “Tempos modernos”, Negócios da China” e “Passione”.

Ela também estava gravando a décima temporada de “Reis”, novela bíblica da Record, quando foi convidada por Marçal para trabalhar em sua campanha nas eleições.