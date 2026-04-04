Ex-deputado baiano atualiza estado de saúde após sofrer acidente

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Bira Coroa sofreu acidente e está internado em hospital de Salvador. - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-deputado estadual Bira Coroa (PT) está internado em um hospital de Salvador, após sofrer um acidente. O petista, atualmente secretário geral das Comissões da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), atualizou seu estado de saúde nas redes sociais na sexta-feira, 3.

"Nesse momento, estou me recuperando de um acidente, estou aqui no [Hospital] São Rafael, mas passando bem para agradecer a todos e todas que me mandaram ligações, mensagens e as orações pela nossa melhora", disse Bira Corôa.

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“Logo mais estarei junto com todos os companheiros e companheiras cumprindo as nossas tarefas pela democracia, pela construção de uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, por uma Bahia mais forte, por um Brasil mais forte e acima de tudo pelos nossos municípios mais empoderados", complementou.

Nas eleições de 2022, Bia Coroa foi candidato a deputado estadual, mas com 32.019 votos não conseguiu se eleger.