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NOVO DESAFIO

Ex-SIHS, Larissa Moraes será primeira mulher a presidir a CERB

Mudança aconteceu em meio a reforma administrativa promovida pelo governador Jerônimo Rodrigues

Redação

Por Redação

03/04/2026 - 15:45 h

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Larissa Moraes será a nova presidente da Cerb.
Larissa Moraes será a nova presidente da Cerb. -

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS) foi uma das pastas que passou por alterações na reforma administrativa promovida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A emedebista Larissa Moraes deixou o comando da pasta e em seu lugar entrou a então presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Marise Prado de Oliveira Chastinet.

No entanto, Larissa foi remanejada para a chefia da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), e será a primeira mulher a liderar o órgão. Ela atuou na Cerb como diretora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, antes da ida para a SIHS.

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“Inicio agora um novo desafio na CERB, com ainda mais responsabilidade, disposição e propósito. Carrego comigo cada experiência vivida na SIHS, que só fortaleceu em mim o compromisso de trabalhar por uma Bahia melhor”, publicou nas redes sociais.

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A CERB é responsável pela execução de políticas públicas voltadas ao abastecimento de água e ao saneamento em diversas regiões do Estado, especialmente no interior. A nomeação de Larissa ocorre em um contexto de continuidade das ações voltadas à ampliação do acesso à água.

A nova presidente retorna à companhia e passa a comandar a estrutura responsável por projetos e obras hídricas em diferentes municípios baianos.

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Tags:

CERB Larissa Moraes Reforma Administrativa

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