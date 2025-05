Ex-deputado estadual Paulo Câmera morre aos 80 anos

Paulo Câmera morreu aos 80 anos, neste domingo, 4 - Foto: Divulgação

O ex-deputado estadual Paulo Francisco de Carvalho Câmera, morreu aos 80 anos, em Salvador, neste domingo, 4. Natural de Itabuna, no sul da Bahia, era formado em Administração Pública pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com especialização pela Fundação Getúlio Vargas.

Câmera exerceu seis mandatos consecutivos na Alba, entre 1995 e 2015, licenciando-se entre 2011 e 2014 e, definitivamente, em 2015, não chegando a cumprir o mandato que iria até 2019. Foi 3º secretário da Mesa Diretora e presidiu importantes comissões, como a de Finanças e Orçamento (2001–2006) e a de Defesa do Consumidor. Participou ativamente de CPIs relevantes, como as que investigaram o Metrô de Salvador e a que apurou escutas telefônicas ilegais na Secretaria de Segurança Pública.

Com grande experiência também no Executivo, entre 2011 e 2015 exerceu os cargos de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e secretário de Agricultura, ambos durante o governo Jaques Wagner; e a presidência da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em 1994, durante o governo Antônio Carlos Magalhães.

O corpo do ex-deputado será cremado ainda hoje, às 16h, no Cemitério Campo Santo, em Salvador.

Luto

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), decretou luto oficial na Casa, por três dias, por conta da morte de Câmera.

“A ALBA está em luto por três dias em memória de Paulo Câmera, um homem público excepcional, de absoluto respeito e seriedade no trato com as contas públicas, dinâmico, espirituoso, além de ser um gentleman no relacionamento com as pessoas. Meu abraço solidário a todos os familiares, aos seus filhos Bárbara, Betânia e Rubens, e amigos de Paulo, além de seus conterrâneos de Itabuna, sua terra natal”, lamenta a chefe do Legislativo baiano.