Ex-deputada Célia Leão é retirada de voo por usar item proibido; vídeo

Célia Leão embarcava do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino a Buenos Aires, na Argentina. - Foto: Reprodução/Alesp

A ex-deputada estadual Célia Leão foi impedida de seguir em um voo da Gol por estar com uma almofada ortopédica. A ex-parlamentar, que atua como secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Valinhos, atualmente, na cidade no interior de São Paulo, é cadeirante.

O caso ocorreu na última quinta-feira, 1º. Célia Leão embarcaria no voo G3 7665 saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino a Buenos Aires, na Argentina.

Conforme relato gravado pela mesma, a ex-deputada é uma pessoa que usa cadeira de rodas há 50 anos, assim, o uso da almofada é necessário para que ela não sinta dor ao sentar devido a falta de musculatura na região das nádegas.

A ex-deputada alegou ainda que tentou explicar a situação ao comandante do avião, mas que ele se negou a falar com ela. O voo foi atrasado, e todos os passageiros tiveram que descer do avião por ordem da empresa.

Confira o vídeo:

“Eu faço esse vídeo por que não vou aceitar de forma alguma, primeiro como cidadã, segundo como advogada, e terceiro como uma pessoa que luta pelo direito da pessoa com deficiência a mais de 40 anos”, explicou Célia Leão em depoimento divulgado.

Em nota, a GOL afirmou que a ex-deputada não pôde embarcar visto que a almofada utilizada para sua saúde “não estava autorizada para utilização a bordo, podendo representar risco à segurança da passageira“.

Veja abaixo a nota da Gol na íntegra:

“A GOL informa que, no voo G3 7665 de quinta-feira, 01/05, entre Buenos Aires/Aeroparque (AEP) e São Paulo/Guarulhos (GRU), uma Cliente com necessidades de atendimento especial não pôde embarcar devido à ausência prévia de formulário MEDIF e ao uso de um item de apoio no assento que, segundo avaliação da tripulação e com base nos protocolos da ANAC, não estava autorizado para utilização a bordo, podendo representar risco à segurança da passageira. A Companhia lamenta os transtornos causados à Cliente e ao seu acompanhante e reforça que prestou toda a assistência necessária no momento do desembarque.

Após nova avaliação do caso, com o envio do MEDIF e liberação médica, o embarque foi autorizado para esta sexta-feira, (02/05), com todas as condições seguras e adequadas.

A GOL reafirma seu compromisso com a Segurança — valor número 1 da Companhia — e com o respeito às necessidades individuais de seus Clientes, trabalhando continuamente para aprimorar seus processos de atendimento”.