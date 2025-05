Janja desembarca na Rússia e visita sede do governo de Putin

Lula e mulher Janja da Silva - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A primeira-dama, Janja da Silva, desembarcou na manhã deste sábado, 3, na Rússia, seis dias antes da comitiva oficial do presidente Lula (PT).

A expectativa é que o mandatário desembarque no local na próxima quinta-feira, 8, para participar das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, celebrado no dia 9 deste mês.

A data é considerada um marco da vitória das tropas da União Soviética e demais países aliados contra a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Na ocasião, também vão estar presentes o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministros e parlamentares.



Janja viajou a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), no modelo KC-30, e desembarcou no país às 5h (horário local). A aeronave é o maior veículo da FAB, com capacidade para 238 passageiros.

Visita

Ao chegar na Rússia, a primeira-dama fez uma visita ao Kremlin, complexo histórico que abriga a sede do governo e a residência oficial do presidente Vladmir Putin. De acordo com o Planalto, a visita foi a convite do governo russo.