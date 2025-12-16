Ex-governador é internado para tratar infecção

José Serra está internado no Hospital Sírio Libanês. - Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), de 83 anos, está internado no Hospital Sírio Libanês, no Centro da capital paulista, desde a semana passada. O tucano foi hospitalizado na sexta-feira, 12, para tratar uma infecção na garganta.

Para o portal Poder360, assessores do partido disseram que o político está quase curado e tem quadro “estável, mas pela idade e precaução ficará em observação”. Serra seguirá hospitalizado até acabarem os antibióticos e para também fazer exames de rotina enquanto estiver lá.

Em 2021, Serra foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial e distúrbios do sono. Por conta disso, teve que se afastar do cargo de senador por São Paulo e a vaga foi ocupada pelo vice da chapa, José Aníbal (PSDB).

Após seu afastamento do Senado, Serra tentou retornar à política em 2022, ao disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Com a saúde debilitada, não conseguiu ter uma campanha ativa e não se elegeu. Contudo, recebeu 88.926 votos, garantindo a posição de 1º suplente.

Em 2023, Serra precisou passar por uma cirurgia de descompressão de um nervo da coluna. O procedimento também foi feito no Hospital Sírio Libanês