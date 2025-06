Ex-ministro é preso pela Polícia Federal por tentar ajudar Mauro Cid

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado - Foto: Emerson Souza | Panrotas

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso nesta sexta-feira, 13, em Recife (PE), por tentar emitir um passaporte português para Mauro Cid, em maio de 2025, para que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil. As informações são do G1.

Mauro Cid também teve mandado de prisão emitido pela Polícia Federal (PF), mas foi revogado pela Justiça, a pedido da defesa do ex-ajudante de ordens. Ele já estava sendo conduzido para o batalhão do Exército quando houve a revogação.

Na última terça-feira (10), a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação para investigar o ex-ministro. No documento, a PGR também defendeu a determinação de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens de Gilson Machado.

Machado era alvo de investigação por obstrução de apuração de organização criminosa e favorecimento pessoal, após, nesta semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura formal do processo contra ele.

Gilson Machado já era investigado

O requerimento tem como base informações da Polícia Federal (PF) de que Machado teria atuado, no dia 12 de maio, para obter a expedição de um passaporte português - junto ao consulado de Portugal no Recife (PE) - em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para viabilizar sua saída do território nacional.

Além disso, o ex-ministro teria realizado uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro, o que também chamou a atenção dos investigadores.

No pedido, Gonet diz que Machado não obteve êxito na emissão do documento para Cid, mas que a PF ainda considera possível que ele "busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados" para essa finalidade.