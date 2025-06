Mauro Cid é alvo de busca e apreensão após STF cogitar prisão

Cid confirmou que mandou mensagem de áudio a amigos em tom de “desabafo” - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, em Brasília. A prisão foi motivada pela investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de Cid de obter cidadania portuguesa e, em seguida planejar uma possível fuga.

Momentos depois o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou a decisão. A defesa nega que o militar tenha sido detido pela Polícia Federal. A Informação é do G1.

Mais cedo, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado também foi preso por relação com a mesma investigação. Para a PGR e para a PF, há indícios de que o ex-ministro do Turismo tentou emitir um passaporte português para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil.

Conforme a Polícia Federal, Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal em Recife (PE), em maio de 2025, a fim de obter a emissão de um passaporte português para Cid, o que teria a finalidade de viabilizar a saída de Cid do território nacional.

A Polícia Federal diz ainda que encontrou no celular de Cid arquivos que mostram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou, em janeiro de 2023, a obtenção da cidadania portuguesa.

Tentativa de golpe

Cid, Bolsonaro e outros 29 são réus por uma tentativa de golpe de Estado que, segundo a PGR, tinha o objetivo de manter o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.