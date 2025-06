Prisão de Mauro Cid é revogada pelo STF

Mauro Cid - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) revogou, na manhã desta sexta-feira, 13, o pedido de prisão do tenente-coronel, Mauro Cid. A informação inicial é de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido detido pela Polícia Federal, que investiga se ele tentou pegar o passaporte para deixar o Brasil.

Apesar da revogação, o Cid deve ser encaminhado para a sede da PF em Brasília, para dar novo depoimento. A expectativa é que a oitiva ocorra ainda na manhã desta sexta.

Segundo à CNN, o militar foi preso na manhã desta sexta na sua casa, no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília, pela PF. Logo depois, a prisão foi revogada. A defesa negou que o militar tenha sido detido.

Ainda nesta sexta, o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado foi preso em Recife, pela PF.

Machado é alvo de investigação por obstrução de apuração de organização criminosa e favorecimento pessoal, após, nesta semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura formal do processo contra ele.

O requerimento tem como base informações da PF de que o ex-ministro teria atuado, no dia 12 de maio, para obter a expedição de um passaporte português - junto ao consulado de Portugal no Recife - em favor de Cid para viabilizar sua saída do território nacional.



Mauro Cid, junto a Bolsonaro, e outros, são réus por uma tentativa de golpe de Estado que, segundo a PGR, tinha o objetivo de manter o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas Eleições de 2022.