Ex-PRF preso por interferir nas eleições de 2022 ganha cargo público

- Foto: Carolina Antunes/PR

Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na gestão de Jair Bolsonaro (PL), Silvinei Vasques foi nomeado para cargo em comissão na prefeitura de São José, em Santa Catarina. Silvinei será secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O salário previsto para o cargo de titular da pasta é de R$ 10.143,03. Ele trabalhará na gestão de Orvino Coelho de Ávila (PSD).

Vasques foi preso em agosto de 2023 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro da investigação contra ele de tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições de 2022, a fim de beneficiar o ex-presidente Bolsonaro.

Leia também:

>> PF indicia Torres e Vasques por uso ilegal da PRF nas eleições de 2022

>> Médica agride motorista de aplicativo em Salvador; assista vídeo

>> Salvador e RMS têm queda de mais de 12% nas mortes violentas

Silvinei Vasques ficou preso por um ano no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, mas teve a preventiva revogada por Moraes. O ministro entendeu que os fatores que determinaram o encarceramento de Silvinei não se encaixavam mais na situação.

A investigação que levou Silvinei Vasques à prisão foi realizada pela Polícia Federal e apontou que os bloqueios das rodovias, nas eleições, configuravam crime de prevaricação e violência política, previstos no Código Penal.

As ações, realizadas em diferentes estradas à época, contaram com maior atuação no Nordeste, região em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve mais votos no primeiro turno.

A operação que prendeu Silvinei foi batizada pela PF de “Constituição Cidadã”, em referência à Carta Magna que foi promulgada em 1988 e garantiu a todos os cidadãos o direito ao voto.