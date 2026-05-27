Ex-sócio de Leo Dias intermediou diálogo entre Eduardo Bolsonaro e Vorcaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro tratou do financiamento do filme “Dark Horse” com Daniel Vorcaro por intermédio do ex-sócio do Portal Leo Dias, Thiago Miranda. Conversas entre o empresário e o parlamentar mostram Eduardo dando orientações para o envio de recursos para os Estados Unidos visando financiar o filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As trocas de mensagens foram reveladas em reportagem do site The Intercept, que foi publicada nesta quarta-feira, 27. Em conversa datada no dia 21 de março de 2025 no celular do ex-dono do Banco Master, Miranda enviou uma captura de tela para Vorcaro com mensagens de Eduardo Bolsonaro e afirmou que iria “assumir” as tratativas para o envio dos recursos.

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“Daniel. Joia? Quando puder ligar me avisa. Bater dois pontos com você sobre o filme. Já estou fazendo o aditivo da troca da empresa e preciso de um direcionamento seu para seguir. [captura de tela de mensagem entre Miranda e Eduardo]. Quero alinhar com você para que eu possa assumir tudo daqui para frente”, disse Miranda nas mensagens a Vorcaro.

As orientações de Eduardo

De acordo com mensagens divulgadas, Eduardo deu orientações sobre como facilitar o envio de dinheiro aos Estados Unidos para a produção do filme sobre a vida do pai. Nas conversas o ex-deputado chegou a aconselhar o envio “máximo” de recursos para não atrasar as gravações.

Eduardo também disse a Miranda que o corretor de Imóveis Altieris Santana estava à disposição para se reunir “com quem quer que seja”. Santana é um dos controladores do Havengate Development Fund LP (fundo sediado no Texas), ao lado advogado Paulo Calixto, que é ligado a Eduardo.

“O ideal seria haver os recursos já nos EUA. Que dos EUA para o EUA é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar aos EUA não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos”, disse Eduardo em mensagem para Miranda.

“Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução: enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos?”, escreveu.

Leo Dias afastou Miranda

Em janeiro, o jornalista Leo Dias anunciou o encerramento da sociedade com Thiago Miranda, após o nome dele ser citado em investigações relacionadas ao caso Banco Master.

Em nota oficial, o Grupo LeoDias de Comunicação informou que Thiago Miranda iniciou, ainda no fim de 2025, o processo de transferência de sua participação societária minoritária na empresa. Segundo o comunicado, o empresário deixou o cargo de CEO do grupo em junho do mesmo ano e, desde então, não exerce qualquer função de gestão, decisão ou representação em nome da companhia.

O posicionamento ocorreu após suspeitas de queinfluenciadores digitais teriam sido contratados para atacar o Banco Master e o Banco Central, após a liquidação da instituição financeira.

Financiamento prometido por Vorcaro

Ainda neste mês de maio, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), assumiu ter pedido dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar a produção de “Dark Horse”.

O pronunciamento veio após divulgação de mensagens nas quais o banqueiro se compromete com o senador a repassar um total de US$24 milhões (na época equivalentes a cerca de R$ 134 milhões) para financiar a cinebiografia.

De acordo com o site, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro.