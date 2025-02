Exame toxicológico gratuito poderá ser direito de motoristas

Ministério da Saúde, em articulação com a Senatran, será responsável por regulamentar os procedimentos necessários - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Os exames toxicológicos exigidos pelo Código de Trânsito para a carteira de motorista poderão ser oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o que propõe um Projeto de Lei (PL 88/2025) encaminhado para o Senado.



Segundo o projeto, condutores novos ou já habilitados, em todas as categorias, poderão ter acesso ao exame toxicológico sem custos, tanto para a primeira habilitação quanto para a renovação. Os exames deverão ser realizados por laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e integrados ao SUS.

O Ministério da Saúde, em articulação com a Senatran, será responsável por regulamentar os procedimentos necessários, como credenciamento de laboratórios, definição dos fluxos de atendimento e compartilhamento de informações com os órgãos de trânsito. As despesas deverão ser custeadas por recursos do Ministério da Saúde, mas o projeto autoriza a formação de parcerias público-privadas para ampliar a capacidade operacional.

Se for aprovado pelo Senado, o projeto, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos), seguirá para a Câmara dos Deputados.