"Faz parte", diz Adolfo sobre possível ida de Elmar para o governo

Adolfo Menezes fala sobre possível chegada de Elmar ao grupo governista - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), disse encarar com naturalidade a possível chegada do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), seu adversário político, ao grupo governista, do qual faz parte. A declaração ocorreu na manhã desta terça-feira, 3.

Elmar é irmão de Elmo Nascimento (União Brasil), prefeito do município de Campo Formoso, mesma cidade de Adolfo. Nas eleições deste ano, o gestor foi reeleito ao enfrentar Denise Menezes (PSD), esposa do presidente da Alba.

"Com tranquilidade (receberia), estou preparado para tudo. Estava fora do país, não sei até que ponto, não foi comunicado, mas faz parte. A política é desse jeito. No passado ele esteve para ser secretário de Agricultura, então faz parte", afirmou Adolfo, durante almoço com a imprensa.