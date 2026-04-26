NO INTERIOR
Fé e tradição: Jerônimo acompanha Festa dos Vaqueiros e entrega obras em Milagres
Governador participou de missa e inaugurou pavimentação de R$ 3,5 milhões no Vale do Jiquiriçá
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O município de Milagres, no Vale do Jiquiriçá, viveu um domingo, 26, de intensa celebração religiosa e cultural com a visita do governador Jerônimo Rodrigues. A agenda, que uniu a devoção à Nossa Senhora de Brotas e a centenária Festa dos Vaqueiros, foi marcada por entregas estratégicas nas áreas de infraestrutura urbana e saúde.
Além de participar da tradicional missa e procissão, o chefe do Executivo baiano inaugurou a pavimentação da travessia urbana do distrito de Tartaruga, um investimento de R$ 3,5 milhões que promete dinamizar o comércio e o turismo religioso na região.
Festa dos Vaqueiros e o turismo religioso
A programação teve início com uma caminhada e missa solene no Santuário Nossa Senhora de Brotas, reunindo romeiros, vaqueiros e famílias de diversas cidades baianas. A tradicional procissão, acompanhada por vaqueiros montados a cavalo, reforçou a identidade cultural do Nordeste.
A Festa dos Vaqueiros, apoiada pelo Governo do Estado, é reconhecida como uma das maiores do interior da Bahia, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia local com cavalgadas e forró.
“É uma alegria estar voltando a Milagres, essa cidade santa, cidade da fé. A festa dos vaqueiros está no meu coração”, destacou Jerônimo.
A organização da cidade foi elogiada por visitantes, como a professora aposentada Maria de Lourdes Ferreira, que viajou de Santo Estêvão pela devoção à padroeira: “A infraestrutura está uma maravilha, muito bom mesmo”.
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Infraestrutura: novo asfalto e mobilidade
No pilar de infraestrutura, o governador inaugurou a obra de pavimentação da travessia urbana no distrito de Tartaruga, que conecta a BA-046 à BR-116. Com um investimento de R$ 3,5 milhões, a intervenção contempla 4,13 quilômetros de vias totalmente requalificadas.
Segundo o secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes, a obra facilita o tráfego de passagem e fortalece o comércio local. "Estamos garantindo melhor mobilidade urbana e incentivando o turismo religioso, que é o motor da região", afirmou o secretário.
Reforço na saúde e atendimento móvel
A agenda em Milagres foi encerrada com o fortalecimento da rede municipal de saúde. Foram entregues duas novas ambulâncias, um veículo de apoio administrativo e um equipamento de raio-X móvel, tecnologia que amplia a capacidade de diagnóstico e agilidade no atendimento aos moradores e romeiros que visitam o município.
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