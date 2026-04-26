Alexandre de Moraes manda soltar 18 idosos do 8 de Janeiro de uma vez

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Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a soltura, de uma vez só, de 18 idosos condenados por participação nos ataques de 8 de janeiro de 2023, às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão do magistrado, tomada na última sexta-feira, 24, contemplou grupo com idades entre 60 e 73 anos, e que possui doenças graves. A eles foi concedida prisão domiciliar humanitária. Moraes não intimou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, a se manifestar.

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A medida ocorre a poucos dias de o Congresso Nacional analisar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado em dezembro de 2025 pelos deputados e senadores.

A expectativa, no entanto, é a de que o veto integral do presidente seja derrubado, já que as duas casas aprovaram a proposta que prevê progressão caso um sexto da pena já tenha sido cumprido.

Reconhecimento

Apesar de reconhecer que os soltos não atendem aos critérios objetivos da domiciliar, Moraes afirmou que a jurisprudência do STF reconhece o direito em casos excepcionais.

“Esta Suprema Corte reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permite a flexibilização da referida previsão legal”, pontuou.

Monitoramento

Os condenados soltos serão monitorados por tornozeleira eletrônica e permanecem proibidos de acessar as redes sociais durante o regime domiciliar.

Os condenados também estão proibidos ainda:

de deixar o país

de receber visitas em casa sem prévia autorização de Moraes — salvo dos pais, dos irmãos, dos filhos e dos netos.

Veja a lista dos 18 soltos pelo ministro Alexandre de Moraes:

Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos

Condenada a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 1 ano, 7 meses e 5 dias

Maria de Fátima Mendonça Jacinto, a “Fátima de Tubarão”, 70 anos

Condenada a 17 anos de prisão

Cumpriu até agora 3 anos, 10 meses e 24 dias

Sonia Teresinha Possa, 68 anos

Condenada a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 1 ano, 8 meses e 29 dias

Jair Domingues de Morais, 68 anos

Condenado a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 5 meses e 18 dias

José Carlos Galanti, 67 anos

Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 4 meses e 24 dias

Walter Parreira, 65 anos

Condenado a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 5 meses e 28 dias

Ana Elza Pereira da Silva, 65 anos

Condenada a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 5 meses e 4 dias

Luis Carlos de Carvalho Fonseca, 65 anos

Condenado a 17 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 2 meses e 21 dias

Maria do Carmo da Silva, 63 anos

Condenada a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 5 meses e 14 dias

Levi Alves Martins, 63 anos

Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 4 meses e 30 dias

Francisca Hildete Ferreira, 63 anos

Condenada a 13 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 7 meses e 28 dias

Moisés dos Anjos, 63 anos

Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 6 meses e 20 dias

João Batista Gama, 63 anos

Condenado a 17 anos de prisão

Cumpriu até agora 4 anos e 5 meses

Marcos Afonso Campos dos Santos, 63 anos

Condenado a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 6 meses e 7 dias

Claudio Augusto Felippe, 62 anos

Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 4 anos e 24 dias

Germano Siqueira Lube, 62 anos

Condenado a 14 anos de prisão

Cumpriu até agora 1 ano, 1 mês e 17 dias

Nelson Ferreira da Costa, 61 anos

Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão

Cumpriu até agora 1 ano, 6 meses e 3 dias

Rosemeire Aparecida Morandi, 60 anos

Condenada a 17 anos de prisão

Cumpriu até agora 2 anos, 5 meses e 29 dias