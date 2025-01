Fernando Haddad prega autonomia do Banco Central com Galípolo

Haddad fala sobre papel de Galípolo no BC - Foto: Marcelo Camargo | Agência Camargo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), garantiu, nesta terça-feira, 7, que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá autonomia total à frente da instituição.

Segundo Haddad, Galípolo deve manter a linha de gestão adotada pelo BC nos últimos anos, desde que ganhou autonomia. O ministro ainda disse confiar no presidente do Banco Central e na sua atuação.

"O Banco Central tem um apanhado de informações, ele dialoga com a sociedade só que na hora da decisão tem um colegiado de nove pessoas que se reúnem, fecham as portas e tomam uma decisão autônoma. Isso não vai mudar com o Gabriel, e eu tenho a absoluta confiança de que ele sabe qual a missão do Banco Central", afirmou, em entrevista ao canal GloboNews.