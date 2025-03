Ferry será afundado em Salvador na próxima sexta; veja detalhes

Ferry Juracy Magalhães em ação na Travessia Salvador-Itaparica - Foto: Rodrigo Montoan / Divulgação

O ferry-boat Juracy Magalhães, que saiu de atividade em 2018, após realizar a travessia Salvador-Itaparica por mais de 45 anos, será afundado na próxima sexta-feira, 21.

O objetivo da ação, promovida pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Marinha do Brasil, é a criação de recifes artificiais para fomento ao turismo subaquático.

O ferry será rebocado do terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, até o Rio Vermelho, em Salvador, onde será afundado, a dois quilômetros da costa.