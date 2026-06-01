Filha de Silvio Santos é cotada para ser vice de Ronaldo Caiado

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A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, passou a ser cotada para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, caso o PSD decida disputar a Presidência da República em uma chapa puro-sangue, formada exclusivamente por integrantes do partido.

Filiada recentemente ao PSD para disputar uma vaga de deputada federal por São Paulo, Silvia passou a ser vista por aliados de Caiado como um nome outsider capaz de ampliar o alcance eleitoral da candidatura, especialmente após lideranças do PSD defenderem uma chapa sem alianças com outros partidos.

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Nos bastidores, a apresentadora é considerada um nome que poderia agregar visibilidade à campanha por sua popularidade junto ao público das classes C, D e E, tradicionalmente ligado ao SBT, emissora fundada por seu pai.

Apoio não é unânime

A possibilidade de Silvia ocupar a vaga de vice, no entanto, não é consenso dentro do partido. Parte dos dirigentes avalia que uma aliança com outra legenda poderia ampliar o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, fortalecendo a candidatura de Caiado.

Além disso, integrantes da ala mais institucional do PSD defendem que o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, seja o escolhido para compor a chapa.