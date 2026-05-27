Caiado admite possibilidade de chapa com Zema: “Existe o sentimento”

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que existe a possibilidade de formação de chapa com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Caiado também descreveu que a união seria um "atestado de credibilidade política" e um "respiro para a população que quer ver uma alternativa para romper com a polarização".

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“Com a última pesquisa, nós conversamos e existe esse sentimento [de união no primeiro turno]. Ele é uma pessoa aberta e nós estamos realmente olhando”, disse Caiado em entrevista nesta quarta-feira, 27, para a rádio Nova Difusora, em São Paulo.

“Neste momento, as candidaturas estão numa posição, temos que ter humildade para reconhecer, acima de nós. No momento em que nós unirmos todas as forças, elas poderão chegar fortes só no segundo turno ou poderão ainda chegar competitivas no primeiro turno. É muito emblemático as forças dos governadores bem avaliados, todos juntos no primeiro momento.

Início do diálogo

A possibilidade de uma aliança entre os ex-governadores ganhou força na terça-feira, 26. Em entrevista em um evento com investidores em São Paulo Zema disse que as conversas sobre as composições serão deixadas mais para frente, mencionando o prazo final, fixado pela Justiça Eleitoral para o dia 15 de agosto, para o registro de candidaturas e das chapas.

Perguntado sobre a possibilidade de ocupar a vice na chapa do ex-governador goiano, ele questionou, em tom de brincadeira, se não poderia ser o contrário.

“Eu gosto dele. No meu governo, criamos um consórcio, com sete governadores, e me dei muito bem com todos, inclusive com o Tarcísio. Goiás e Minas são quase estados gêmeos, com uma semelhança muito grande”, afirmou.