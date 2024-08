Filho ‘04’ de Bolsonaro usará nome do pai nas urnas em SC

Estado elegeu Bolsonaro nas últimas eleições - Foto: Alan Santos | PR

O filho ‘04’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, seguirá os mesmos passos do pai e dos irmãos e se lançará na política de Santa Catarina como candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC).

Na cidade, que elegeu Bolsonaro nas eleições de 2022, com 68,36% dos votos no primeiro turno e 74,57% no segundo, o herdeiro do ex-mandatário escolheu homenagear o pai com o nome na urna e usará o mesmo nome para tentar alçar uma cadeira na Câmara de Vereadores.

A decisão do jovem sair para o pleito com o mesmo nome do seu genitor foi determinada durante a convenção municipal do PL, que ocorreu no início da semana.

Registro de candidatura do TSE | Foto: Reprodução | Print

O número da candidatura também remeterá ao do seu pai usado nas últimas eleições: o 2222, uma combinação da numeração do partido (os dois primeiros dígitos, como determinado pelas regras eleitorais) com os da chapa de Jair Bolsonaro à Presidência.