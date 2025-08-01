Menu
POLÍTICA

Filme de Hollywood vai retratar Bolsonaro como herói; saiba detalhes

Longa-metragem será lançado em 2026

Por Daniel Genonadio

01/08/2025 - 12:43 h
Bolsonaro em manifestação recente com apoiadores
Bolsonaro em manifestação recente com apoiadores

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro será retratado como herói em uma filme de Hollywood. A previsão de estreia do longa-metragem, intitulado como 'Dark Horse' é para 2026, e o filme ainda não foi confirmado oficialmente. As informações são portal LeoDias.

A produção do filme que vai 'contar' a história de Bolsonaro já está em andamento e a última semana foram testados atores para os papéis dos filhos Flávio, Carlos, Eduardo e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os atores, com nomes mantidos em sigilo, assinaram contratos de confidencialidade.

As filmagens de 'Dark Horse' terão início em outubro, com locações no Brasil e na Argentina. O filme será dirigido por Cyrus Nowrasteh e produzido por Michael Davis. O diretor já esteve à frente de outras produções com representações de personalidades políticas em que gerou controvérsias.

Bolsonaro herói?

A ideia do filme é representar Bolsonaro como um herói, amenizando as polêmicas e controvérsias do ex-presidente. O longa irá se basear em um momento prévio às eleições de 2018, quando o então azarão Jair Bolsonaro se tornou favorito e conquistou a presidência do Brasil.

Leia Também:

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro age de maneira covarde contra Brasil
Michelle Bolsonaro toma atitude surpreendente e se aproxima do Senado
Bolsonaro diz não ter relação com sanções de Trump a Moraes

A sinopse do filme define Bolsonaro como “um homem corajoso e determinado, impulsionado pela carreira política após a decepção com os rumos do seu amado país”, diz o texto.

A produção do filme busca atores que falem inglês com sotaque brasileiro, e além de brasileiros estão sendo testados atores americanos com ascendência latina, que se aproximam do biotipo brasileiro.

Bolsonaro indiciado

Retratado como herói no filme, Bolsonaro é no momento indiciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentar da um golpe de estado no Brasil depois de perder a eleição presidencial de 2022 para o presidente Lula.

Em julho, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica e é obrigado a estar em casa entre às 19h e às 7h, além dos finais de semana.

Segundo a Procuradoria, Bolsonaro:

  • Atuou como líder da organização criminosa que tentou impedir a alternância democrática;
  • Usou a máquina pública para atacar o sistema eleitoral;
  • Disseminou mentiras para estimular instabilidade institucional;
  • Buscou deslegitimar o processo eleitoral e o STF com apoio de aliados e recursos públicos.

“No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou, de forma dolosa, esquema persistente de ataque às instituições públicas e ao processo sucessório”, disse a PGR.

