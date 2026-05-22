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SALVADOR

Fim da greve reabre debate sobre "caixa-preta" dos ônibus de Salvador

Vereadores adotaram diversas ações, nos últimos anos, para buscar mais detalhes sobre operação financeira do sistema

Yuri Abreu
Por
Nova greve dos rodoviários reabre debate sobre tarifa
Nova greve dos rodoviários reabre debate sobre tarifa - Foto: Divulgação | Secom PMS

O fim da greve dos rodoviários, encerrada nesta sexta-feira, 22, apenas após oito horas de duração, reacendeu o debate sobre a abertura da "caixa-preta" do sistema de ônibus da capital baiana.

Pelo menos desde 2013 essa discussão já vem ocorrendo nos corredores da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Naquele ano, o então vereador Luiz Carlos Suíca, do PT, ingressou com o Projeto de Lei (n.º 540/13) na Casa, querendo obrigar o antigo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) — atual Integra — a abrir planilhas de custos e investimentos de empresas de ônibus em Salvador.

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Conforme o texto, a empresa deveria apresentar, "anualmente e sempre que houver pedido de aumento de passagem", as planilhas detalhadas de apropriação de custos e de investimentos de todas as empresas de ônibus que operam na capital e na Região Metropolitana.

Os dados deveriam ser entregues tanto à Câmara Municipal quanto à Prefeitura, que ficará obrigada a divulgar as informações na internet em até 30 dias após o recebimento.

Custos

As concessionárias, conforme a matéria, deveriam expor de forma minuciosa planilhas de custo variável (como gastos com combustível, lubrificantes, pneus e peças por quilômetro rodado), além de despesas com pessoal (motoristas, controle operacional e equipe de manutenção) e a depreciação do capital investido na frota e nos sistemas de bilhetagem eletrônica.

Na justificativa do projeto, Suíca apontou que a iniciativa "responde diretamente ao histórico clamor das manifestações populares por melhorias e moralização do transporte coletivo, setor frequentemente apontado pela população como uma 'caixa preta'".

No entanto, o texto acabou sendo arquivado.

Vistoria

Em janeiro deste ano, o então vereador Jorge Araújo (PP) — agora deputado federal — protocolou o projeto de lei n.º 531/2025, em que obriga as empresas a tornar pública, a todos os cidadãos, o acesso aos laudos de vistoria e manutenção das frotas que circulam na capital baiana.

As informações deverão estar disponíveis tanto nos sites das empresas, quanto em plataforma oficial da prefeitura, de forma clara e acessível aos usuários do sistema.

Na justificativa, à época, o pepista tem como meta a segurança dos usuários do transporte coletivo e ampliação da transparência na prestação do serviço aos passageiros.

“O cidadão tem o direito de saber em que condições os ônibus estão circulando. Transparência é um instrumento fundamental para prevenir acidentes, cobrar melhorias e garantir que as empresas cumpram rigorosamente as normas de segurança", afirmou Jorge Araújo.

Punições

O texto prevê que a ausência de divulgação dos laudos, ou a apresentação de informações incompletas ou irregulares, poderá acarretar sanções administrativas às empresas, conforme regulamentação da Prefeitura de Salvador.

Segundo o site da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o projeto de lei acabou sendo redistribuído. A situação ocorre quando a proposta muda de comissão temática para análise. Isso acontece por alterações regimentais, fim de comissões ou aprovação de requerimentos para que outros colegiados também avaliem o mérito do texto antes da votação plenária.

Novo aumento?

O fim da greve dos rodoviários de Salvador ainda trouxe luz a uma possibilidade: aumento na passagem de ônibus, que atualmente está em R$ 5,90, após reajuste em janeiro.

Para evitar que o cenário se confirme, o líder da oposição na CMS, vereador Randerson Leal (Podemos), está articulando, junto à base, uma reunião com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para debater o assunto, assim como a atual situação do sistema de transporte da capital baiana.

"A gente não pode solucionar se a gente não souber do problema que existe, que são os números. Nós aprovamos, no final do ano passado, R$ 70 milhões em subsídios, com o indicativo de que não teríamos um aumento da tarifa. E aí, no dia 1º de janeiro, tivemos a surpresa do aumento da tarifa passando de R$ 5,60 para R$ 5,95. Então, essa conversa de ter subsídio para não aumentar a tarifa, a gente já não acredita mais porque já aconteceu isso agora em dezembro", afirmou.

Críticas aos empresários

Ao ser questionado pelo portal A TARDE sobre as queixas dos empresários de que o sistema seria deficitário, Randerson rebateu o argumento, acrescentando que os gestores são os mesmos há pelo menos 20 anos e que, se houvesse prejuízo, eles já teriam deixado de realizar investimentos.

"Essa conversa de que está dando prejuízo, a gente não entende como verdadeira. Duas coisas: uma porque não demonstram de forma clara e transparente os números do transporte público. E a outra é que, se estiver dando prejuízo à sua empresa, naturalmente as pessoas acabam fechando a sua empresa e vão para outro negócio. E isso não acontece", afirmou Randerson Leal.

"A população soteropolitana precisa urgentemente entender e saber dos valores do transporte público municipal, e a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade, para que a gente não possa deixar dessa maneira", finalizou o vereador.

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Tags

greve de ônibus Randerson Leal Salvador Suiça transporte público

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