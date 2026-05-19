Fim do guincho? Motoristas podem ter 45 minutos para quitar dívidas em blitz

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Fiscalização do Detran-BA - Foto: Itailuan dos Anjos | Divulgação Detran-BA

Uma cena comum nas rodovias baianas pode estar com os dias contados: a remoção imediata de veículos para pátios do Detran por problemas que poderiam ser resolvidos na hora.

Isso porque o Projeto de Lei nº 26.279/2026, em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), prevê que motoristas baianos tenham até 45 minutos para regularizar pendências durante blitzes.

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De autoria do deputado estadual Hassan (PP), a proposta estabelece que condutores flagrados nessas situações:

IPVA atrasado;

licenciamento vencido;

ou problemas na documentação possam resolver a pendência no próprio local da fiscalização.

De acordo com o texto, as situações serão consideradas regularizadas se o condutor:

quitar débitos por meio de PIX, aplicativos bancários ou cartões de crédito e débito no momento da abordagem;

no momento da abordagem; corrigir falhas físicas, com o conserto imediato de equipamentos obrigatórios ou de segurança;

indicar um novo condutor habilitado, nos casos em que houver problema com a documentação do motorista abordado.

A proposta também proíbe expressamente o recebimento de dinheiro em espécie pelos agentes de fiscalização, mantendo a quitação de débitos restrita aos meios eletrônicos oficiais.

Combate à “mentalidade arrecadatória”

Na justificativa do projeto, Hassan critica o que chama de “mentalidade puramente arrecadatória”, que, segundo ele, muitas vezes desvirtua a natureza pedagógica das blitzes.

O texto aponta ainda que a falta de critérios claros deixa os condutores vulneráveis ao arbítrio, obrigando famílias e trabalhadores a arcarem com taxas elevadas de reboque e diárias de pátios privados.

“O cidadão enfrenta a remoção imediata do automóvel mesmo reunindo plenas condições de efetuar o pagamento via PIX ali mesmo”, justifica o parlamentar.

O deputado estual Hassan | Foto: Divulgação/Alba

Punição

Para garantir o cumprimento da norma, o projeto prevê punição em caso de descumprimento.

Se o veículo for removido antes do prazo de 45 minutos ou sem que o direito de regularização no local seja respeitado, a cobrança das taxas de reboque e das diárias de pátio será considerada nula.

Tramitação

O projeto foi encaminhado para análise das comissões de Constituição e Justiça; Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Educação; e Finanças.

Caso seja aprovado pelos colegiados, seguirá para votação no plenário da Assembleia Legislativa.

Para virar lei, a proposta ainda precisará ser sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).