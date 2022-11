Flávio Bolsonaro elogia manifestações e pede: ‘confiem no capitão’

O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou sua conta no Twitter para se manifestar sobre os protestos bolsonaristas, consideradas antidemocráticas, que estão travando estradas em diferentes estados do país.

“Aplausos de pé a todos os brasileiros que estão nas ruas protestando, espontaneamente, contra a falência moral do nosso país! Confiem no Capitão!”, publicou o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). Junto com as palavras, veio um vídeo de 30 segundos mostrando as manifestações.

O presidente também se manifestou nesta quarta-feira e pediu para que os apoiadores desbloqueiem as rodovias obstruídas.

Antes dele, Eduardo Bolsonaro (PL) já havia usado sua conta na mesma rede social para se manifestar sobre o fim das eleições e utilizou uma das frases de seu pai no primeiro discurso após a derrota: “Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça como se deu o processo eleitoral”.

As ações tiveram início após a derrota do atual presidente nas urnas.