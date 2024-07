Flávio Bolsonaro que diz que PF persegue seu pai: "Vergonha"

Flávio Bolsonaro é senador da República - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 4, para acusar a Polícia Federal (PF) de perseguir o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), indiciado nos inquéritos das joias e das vacinas.

No post, Flávio afirmou que um pequeno grupo na PF tem sido usada para atacar Bolsonaro. O parlamentar ainda questionou o critério usado para que seu pai.

"Pequeno grupo da PF segue sendo usado para perseguir Bolsonaro, agora fazendo o trabalho de juizado de pequenas causas. Qual o critério, atingir candidatos apoiados por Bolsonaro? Vergonha!", escreveu.

Flávio Bolsonaro tem sido apontado com o representante do bolsonarismo para a disputa presidencial de 2026. Além do senador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, também são nomes especulados.