Foragida, Zambelli já tem data para devolver apartamento funcional

Deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara dos Deputados - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

Apesar de estar afastada do mandato, os benefícios da deputada Carla Zambelli (PL-SP)permaneciam sendo utilizados. O apartamento funcional da parlamentar, por exemplo, é uma das benesses que a legisladora ainda não abriu mão.

Fora do Brasil há um mês, o local é ocupado pela família de Zambelli, mas que está com dias contados para deixar a residência. Isso porque a defesa da deputada acertou com a Câmara a data de entrega das chaves do lugar.

O ato deve acontecer na terça-feira, 15, segundo a coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo, e deverá ser entregue à Quarta Secretaria da Câmara às 14h, pelo advogado Fabio Pagnozzi, responsável pela defesa da parlamentar.

O apartamento fica localizado na Asa Sul, no bairro nobre de Brasília, e o prazo para entrega das chaves era no último dia 4. A residência era ocupada pela mãe e filho da parlamentar, Rita e João, respectivamente.

Os advogados de Zambelli tentam isentá-la de multas e indenizações por não cumprir o prazo com base em supostas benfeitorias bancadas pela parlamentar licenciada, mas a estratégia esbarra no regras da própria Casa.

A defesa da parlamentar alega que ela só tomou conhecimento sobre o prazo de devolução em função do licenciamento do mandato após a publicação de uma reportagem do blog no último dia 4 e que, no período, ela não havia sido notificada nem mesmo através de seus procuradores e advogados.

Apartamento funcional

A Câmara dispõe de 432 apartamentos em Brasília, além de outros 15 imóveis classificados como reserva técnica. Quando as unidades foram construídas, nos anos 70, a Casa tinha 420 parlamentares – mas atualmente tem 513, número que saltará para 531 a partir de 2027.

Por esse motivo, há um gargalo que provoca uma fila de espera preenchida a partir de diferentes critérios técnicos. Quem não for contemplado tem direito ao auxílio moradia.

Saída do Brasil

Carla Zambelli afirmou, ao anunciar que estava fora do país, que foi para o exterior, inicialmente, para fazer um tratamento médico. A parlamentar bolsonarista pontuou que vai pedir licença do mandato para permanecer em terras estrangeiras.

A deputada chegou a ter o passaporte apreendido em 2023, mas o documento foi devolvido. Zambelli segue foragida na Itália.