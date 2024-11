Freixo pede reflexão do PT sobre resultados nas eleições municipais

Em visita a Salvador, Freixo deu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), ex-deputado federal, fez uma avaliação das eleições municipais de 2024, durante entrevista ao Portal A TARDE nesta semana. Em Salvador para o lançamento de um documentário sobre afroturismo neste sábado, 26, o petista pediu uma reflexão de seu partido sobre o desempenho nas maiores cidades do Brasil.

Segundo Freixo, apesar do PT ter ido bem em cidades menores, o partido acabou perdendo espaço nas maiores cidades do país. Esse desempenho, na avaliação do presidente da Embratur, pode impactar também no resultado das eleições de 2026, quando haverá a escolha do presidente da República, de governadores estaduais, mas também de deputados e senadores.

“É uma eleição muito importante, com algumas conclusões que precisam ser olhadas, para ver o que vai ser em 2026, porque 2024 vai dialogar com 2026. É uma eleição em que o PT elegeu bastante gente em cidades pequenas e perdeu eleitores nas cidades grandes. Essa é uma reflexão importante para o Partido dos Trabalhadores, que é o maior da esquerda brasileira. O que é que isso significa?”, questionou.

Freixo ainda opinou que a esquerda precisa lidar melhor com o fenômeno das redes sociais, que virou mais um fator para a eleição de representantes para o Legislativo, muitas vezes suplantando a relação com o território e o famoso “voto de opinião”.

“Há um grande debate, o mais importante da democracia brasileira, que é sobre comunicação. Como a gente consegue se comunicar melhor? Quem esse eleitor das grandes cidades está ouvindo? Qual é o perfil dos vereadores eleitos? Porque você um voto que é de território, tem um voto que é de redes sociais, que é uma novidade da política recente, e tem um voto de opinião, que está muito espremido. Então isso precisa ser analisado, a gente precisa pensar o futuro, porque esse voto das redes sociais não vai desaparecer”, refletiu o petista.

Ao mesmo tempo, Freixo fez uma avaliação negativa do desempenho do bolsonarismo em 2024. Para ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu derrotado das eleições municipais, com a relação com seus aliados totalmente abalada.

“A extrema direita não sai vitoriosa dessa eleição. Muito pelo contrário. Bolsonaro saiu isolado, porque brigou com aliados, se mostrou alguém que não tem grupo, campo político, faz política por ele mesmo. E aí ele sai bastante fragilizado dessa eleição”, analisou.