Fui a jornalista mais importante do país, diz Joice Hasselmann após perder eleição

Joice Hasselmann não conseguiu se eleger para Câmara de Vereadores de SP - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

A ex-deputada federal, Joice Hasselmann, usou as redes sociais para comentar o resultado das eleições municipais em São Paulo que determinou o segundo turno entre Ricardo Nunes (atual prefeito) e o deputado federal Guilherme Boulos. Hasselmann concorreu a uma vaga na Câmara Municipal, mas não conseguiu se eleger. Por conta disso, ela afirmou que vai pendurar as chuteiras da política.



"Decidi depois desse resultado pendurar as chuteiras. A população não está preparada para votar no que é bom", disse ela em um vídeo publicado no Instagram. Ela também aproveitou para falar um pouco da sua trajetória antes política onde disse que ganhou muito dinheiro e foi "a jornalista mais importante deste país”, celebrou.



“Pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos. E, após o resultado, eu digo para você: eu aposento as minhas chuteiras porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do senhor”, acrescentu. Ela afirmou que vai apoiar Ricardo Nunes no segundo turno por não se identificar com candidatos do campo da esquerda. “Não é porque eu acho Ricardo Nunes grandes coisas, eu acho ele um bunda-mole, mas prefiro um bunda-mole do que um esquerdista", salientou.

