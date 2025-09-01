NOVIDADE
Gás gratuito: tudo que você precisa saber sobre novo programa de Lula
Saiba quando o programa "Gás para Todos" será lançado pelo presidente
Por Gabriela Araújo
O presidente Lula (PT) lançará na próxima quinta-feira, 4, o programa “Gás para Todos”, que distribuirá gás de cozinha gratuito para 15 milhões de famílias de baixa renda.
Os beneficiados com a nova iniciativa do governo federal serão contemplados de forma gradual, segundo afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na manhã desta segunda, 1º.
“Toda a população que está no Cadúnico, que tem pelo menos duas pessoas da família cadastradas, vai ter acesso ao gás de cozinha”, disse o gestor público, em Feira de Santana, durante lançamento das obras do Minha Casa, Minha Vida.
A expectativa do governo Lula (PT) é que a meta seja atingida até o mês de março do ano que vem.
Entenda como será feito a distribuição de gás gratuito
Segundo Rui, a iniciativa funcionará da seguinte forma para os beneficiários do CadÚnico:
- QRCode no celular;
- QRCode no cartão.
Os botijões devem ser adquiridos por meio de uma qualquer revendedora cadastrada pela Caixa Econômica, que debitará o valor do produto.
Como funcionará?
- Primeiro mês: governo Lula fará cadastrados das revendedoras;
- Terceiro mês: cadastramento dos beneficiários, conforme disse Rui.
Quem terá direito?
Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no CadÚnico.
Como será realizado o pagamento?
O botijão será entregue por uma revendedora que esteja cadastrada no programa. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.
Ao todo, serão pagos
- seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas ou
- quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas.
Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de R$ 108 (preço médio do botijão no país).
