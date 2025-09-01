Menu
POLÍTICA
NOVIDADE

Gás gratuito: tudo que você precisa saber sobre novo programa de Lula

Saiba quando o programa "Gás para Todos" será lançado pelo presidente

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/09/2025 - 19:23 h
Gás de cozinha na Bahia
Gás de cozinha na Bahia -

O presidente Lula (PT) lançará na próxima quinta-feira, 4, o programa “Gás para Todos”, que distribuirá gás de cozinha gratuito para 15 milhões de famílias de baixa renda.

Os beneficiados com a nova iniciativa do governo federal serão contemplados de forma gradual, segundo afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na manhã desta segunda, 1º.

“Toda a população que está no Cadúnico, que tem pelo menos duas pessoas da família cadastradas, vai ter acesso ao gás de cozinha”, disse o gestor público, em Feira de Santana, durante lançamento das obras do Minha Casa, Minha Vida.

A expectativa do governo Lula (PT) é que a meta seja atingida até o mês de março do ano que vem.

Entenda como será feito a distribuição de gás gratuito

Segundo Rui, a iniciativa funcionará da seguinte forma para os beneficiários do CadÚnico:

  • QRCode no celular;
  • QRCode no cartão.

Os botijões devem ser adquiridos por meio de uma qualquer revendedora cadastrada pela Caixa Econômica, que debitará o valor do produto.

Como funcionará?

  • Primeiro mês: governo Lula fará cadastrados das revendedoras;
  • Terceiro mês: cadastramento dos beneficiários, conforme disse Rui.

Quem terá direito?

Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no CadÚnico.

Como será realizado o pagamento?

O botijão será entregue por uma revendedora que esteja cadastrada no programa. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.

Ao todo, serão pagos

  • seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas ou
  • quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas.

Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de R$ 108 (preço médio do botijão no país).

x