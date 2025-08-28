Gás do Povo: 15 milhões de famílias terão botijão de graça; veja como

Botijões de gás - Foto: Reprodução EBC - EBC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira, 28, durante participação no programa Café das 7, da Rádio A TARDE FM, que o programa “Gás do Povo” será lançado na próxima semana e beneficiará 15 milhões de famílias em todo o país.

“A partir da semana que vem será lançado o programa ‘Gás Para Todos’, que vai distribuir o botijão de gás para 15 milhões de famílias do país. Para receber, a pessoa precisa ter renda baixa e estar cadastrada no CadÚnico. As pessoas não vão receber o dinheiro, elas terão seu nome cadastrado nas revendas de gás e o Estado paga o botijão”, explicou o ministro.

Rui destacou ainda que o presidente Lula estabeleceu como prioridade acabar com a pobreza energética: “Ou seja, ajudar aquela pessoa que vive o tempo todo com sua luz em casa cortada, porque passa por dificuldades. O presidente Lula aprovou, e já está em vigor, que as pessoas que consomem até 80 kilowatts de energia não pagam mais a conta de luz”.

O ministro reforçou que uma das prioridades do governo é garantir o básico para famílias de baixa renda, por meio de políticas como gratuidade na conta de luz e o vale-gás, reafirmando o compromisso da gestão federal em reduzir a pobreza energética no país.

Gás para Todos

O benefício é o substituto do Auxílio Gás– também chamado de Vale Gás. O governo paga o valor de um botijão de gás de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, conforme detalhou o governo, serão pagos:

seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas ou

quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas.

Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de:

R$ 108 (preço médio do botijão no país)

Quem terá direito?

Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo (CadÚnico).

Como será realizado o pagamento?

O botijão será entregue por uma revenda que esteja cadastrada no programa. Essa é a principal diferença do sistema atual, onde a pessoa recebe o dinheiro para comprar o gás. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.