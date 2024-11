Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato

José Dirceu havia sido condenado pelo então juiz Sergio Moro em 2016 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, anulou todas as condenações contra José Dirceuna Lava Jato. O ex-ministro da Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva havia sido condenado pelo então juiz Sergio Moro em 2016.

Leia mais:

>> Zé Dirceu passa por cateterismo; hospital divulga estado de saúde

>> Dirceu anuncia "volta ao debate político" e defende reeleição de Lula

>> "Primeira grande fake news", dispara José Dirceu sobre mensalão

Juntas, as condenações somavam 23 anos de prisão por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Agora, Mendes estendeu os efeitos da decisão da 2ª Turma do STF, que havia declarado Moro suspeito para atuar em processos contra Lula, e anulou as condenações de Dirceu.

O petista foi preso em maio de 2018, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negar por unanimidade seu último recurso. O mandado de prisão foi assinado pela então juíza substituta da 13ª Vara Federal Gabriela Hardt.

Em junho do mesmo ano, Dirceu foi solto por decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2019, ele foi preso novamente por uma segunda condenação, de 11 anos e 3 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro, em esquemas de corrupção na Petrobras.

Depois, foi solto novamente. Agora, a defesa do ex-ministro de Lula pediu que a decisão que considerou Moro parcial em casos envolvendo Lula na Lava Jato fossem estendidas a Dirceu. O processo corre sob sigilo.

A defesa de Dirceu divulgou nota à imprensa, disse que o ex-ministro recebeu com “tranquilidade” a decisão e que os processos contra ele tinham como objetivo atingir Lula. Leia a íntegra do texto abaixo:

“O ex-ministro José Dirceu recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal que anula todas as condenações da operação Lava Jato que incidem contra ele. A decisão, que restitui seus direitos políticos, entende que os processos contra Dirceu tinham por objetivo real atingir o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o que demonstra a quebra de parcialidade das ações.

A anulação atende ao pedido da defesa do ex-ministro, que solicitou a extensão da decisão da 2ª Turma do Supremo que considerou parciais as decisões da Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro nos casos que envolvem o presidente Lula. José Dirceu sempre confiou na Justiça.”