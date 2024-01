Gleisi rebate fala de Haddad e diz que Lula em 2026 é antecipado | A TARDE

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta terça-feira, 2, ser “extemporânea” a discussão a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser o candidato nas eleições de 2026. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao Globo, haver “consenso” em torno do nome de Lula.



“Acho extemporânea a discussão sobre a sucessão do presidente Lula. Nós precisamos fazer com que tudo dê certo, porque é isso que vai garantir a sucessão, inclusive a reeleição de Lula na próxima eleição”, rebateu Gleisi ao O Globo. “Temos de entregar resultados ao povo brasileiro. Foi para isso que a gente elegeu o presidente Lula, e fizemos o enfrentamento que fizemos ao longo desse tempo”, acrescentou.

Hoffmann também negou que a resolução do PT apontou apenas erros em 2023. “Não tem uma linha que fale isso, muito pelo contrário”, comentou. A presidente do partido revelou ainda não ter conversado com Haddad, porque não está em Brasília. “Quando eu voltar, não tem problema nenhum, é conversando que a gente se entende, inclusive falando as coisas”, pontuou.