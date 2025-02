Governador do Piauí é eleito presidente do Consórcio Nordeste

Rafael Fonteles é governador do Piauí - Foto: Gabriel Paulino | Governo do Piauí

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), foi eleito, nesta quarta-feira, 5, presidente do Consórcio Nordeste, bloco formado pelos governadores dos estados da região. A cerimônia de posse ocorreu em Brasília.

Rafael assume o cargo no lugar da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), que presidiu o grupo durante o ano de 2024. Ao tomar posse, o petista se comprometeu a exercer a presidência do consórcio com "coragem e empenho".

"É uma imensa honra assumir a liderança do Consórcio do Nordeste em um momento tão decisivo para a nossa região. Com coragem e empenho, continuaremos promovendo ações que valorizem nossas potencialidades, estimulem o crescimento econômico e fortaleçam nosso compromisso com a equidade social”, afirmou.