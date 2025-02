Elder Fontes é eleito presidente da AMURC

Prefeito de Itajú é eleito presidente da AMURC - Foto: Divulgação | Ascom

O prefeito de Itajú do Colônia, Elder Fontes (PSD), foi eleito por aclamação, nesta quinta-feira, 6, presidente da Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (AMURC). O gestor ficará à frente do bloco no biênio 2025/2026.

Durante sua fala, Elder Fontes prometeu debater e atuar em conjunto com os demais prefeitos da região para garantir o fortalecimento dos municípios. O presidente da AMURC ressaltou ainda a influência e credibilidade da associação no atendimento de pautas municipalistas.

“Nós vamos debater juntos e, por isso, vamos precisar nos unir para deliberar sobre assuntos em comuns a nossa região. Precisamos permanecer unidos para defender as pautas que influenciam diretamente nos nossos municípios”, afirmou o prefeito.

A vice-presidência da AMURC ficou com o prefeito de Camamu, Jairo Pereira Cruz (Avante). Com a eleição, a diretoria da associação ficou com o seguinte desenho:

1º vice-presidente - Jairo Pereira Cruz (AVANTE) - Camamu;

2º vice-presidente - Orleans Mascarenhas dos santos (PSD) - Jussari;

1º secretário - Augusto Castro (PSD) - Itabuna;

2º secretário - Heliton Fabiano Tavares da Silva Pereira (PP) - Piraí do Norte;

1º tesoureiro - Milton Dias Cerqueira (PSD) - Coaraci

2º tesoureiro - Hermanio Leonardo Santos da Silva (PSB) - Floresta Azul