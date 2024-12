Augusto Castro ganha apoio de prefeitos do sul para o comando da UPB

Prefeito de Itabuna fortalece candidatura a presidente da UPB - Foto: Divulgação

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu o apoio de vários prefeitos da região sul da Bahia para sua candidatura a presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB). A sinalização positiva ocorreu durante o congresso promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília.

Augusto, que já conta com o apoio de mais de 100 prefeitos, apareceu em uma foto ao lado dos gestores eleitos de Ibicuí, Salomão; Coaraci, Miltinho; Itaju do Colônia, Elder Fontes; Camamu, Irmão Jairo; Jussari, Orleans; Almadina, Marciel; Ibirapitanga, Jé; Buerarema, Gel; e Floresta Azul, Bambu.

Reunião com Rui Costa

Augusto ainda aproveitou a passagem por Brasília para se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT). No encontro, o ex-governador baiano garantiu R$ 23 milhões para a terceira etapa do Mais Água para a Cidade, projeto da Prefeitura de Itabuna em parceria com o governo do Estado e a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), além da revisão do convênio para a construção de moradias para a população atingida pela enchente de 2021.

Itabuna ainda receberá três ambulâncias avançadas para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Em relação à Emasa, tivemos dois projetos aprovados no PAC. Um de Eficiência Energética e outro, o Mais Água 3. Foram liberados recursos para a execução do primeiro, mas solicitamos que fosse priorizado o repasse de quase R$ 23 milhões para o Mais Água”, afirmou o prefeito.