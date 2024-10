Prefeitos manifestam apoio a Augusto Castro para presidência da UPB

Augusto Castro (PSD) - Foto: Divulgação

O nome do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), começa a despontar como candidato com grande força na disputa pela presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). Vários prefeitos eleitos e reeleitos no último dia 6, têm procurado Castro para declarar apoio e incentivar que ele entre na disputa.

Augusto Castro foi o primeiro prefeito reeleito em Itabuna, quebrando um paradigma desde que foi instituída a reeleição no Brasil, em 1997. Ele venceu a eleição de outubro com 58,95% dos votos, com uma vantagem de mais de 35 mil sufrágios para o segundo colocado.

O chefe do executivo itabunense sempre defendeu um municipalismo forte, desde os tempos de deputado estadual (2011-2014 e 2015-2018). Essa defesa do fortalecimento dos municípios tem agregado diversos apoios, não só de prefeitos do Sul e Extremo Sul, mais também de outras regiões do Estado.

Até o momento o prefeito Augusto Castro não se pronunciou oficialmente. Porém, fontes muito próximas a ele garantem que o prefeito reeleito de Itabuna já sinaliza com a possibilidade de colocar seu nome na disputa.

Essas mesmas fontes afirmam que antes tomar uma decisão oficial, ele deve consultar o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Otto Alencar (PSD) e o ministro da Casa Civil Rui Costa (PT), que deram apoio para a sua campanha vitoriosa em Itabuna, para se lançar como candidato à presidência da UPB.