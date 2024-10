Jusmari assegura apoio de Lula para obras do metrô do Campo Grande

Secretária fala sobre obras do metrô - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), garantiu em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 17, que a obra da expansão do metrô para o Campo Grande contará com recursos do governo federal, já assegurados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Leia mais

>> Jusmari abre o jogo sobre futuro na Sedur após ganhar mandato na Alba

>> Lula anuncia que Otto será novo líder do governo no Senado

>> Wagner se afasta da liderança do governo no Senado; saiba o motivo

"O metrô, que nós chamamos de tramo quatro (4), nós estamos na fase de elaboração do projeto e de confirmação de recursos, confirmação oficial de recursos no que nós chamamos de Transferegov, porque pelas palavras do presidente Lula, do ministro Rui Costa e do ministro das Cidades, nós já temos a confirmação de que podemos desenvolver o projeto porque teremos o apoio de recursos federais para a construção do trajeto no novo PAC, que será subterrâneo. E o projeto está sendo todo desenvolvido pela equipe da Superintendência de Mobilidade, pela CTB e por apoiadores e consultores", explicou a titular da Sedur.

Jusmari também confirmou os estudos para extensão do VLT na região da Ribeira e em Mapele. A elaboração do projeto, entretanto, ainda está em fase embrionária. Os trens do trajeto inicial já estão próximos de Hortolândia, em São Paulo, onde passarão por reparos.

"O VLT já estamos com obras iniciadas e com muitas ações feita [...] Já começamos a botar a parte fixa aqui em Salvador, e já temos trens chegando em Hortolândia para pequenos reparos [...] A previsão de chegar de volta aqui é julho e setembro de 2025, quando já teremos trechos da obra do VLT do Subúrbio, e estamos já também desenvolvendo um projeto pelo PAC, da ampliação do Comércio, que vai até a Ribeira", iniciou Jusmari.

"São dois projetos. Não podemos detalhar ainda porque estão em fase de concepção de traçado, é muito inicial. Devemos dar a autorização para a CTB para deflagrar a elaboração dos projetos na próxima semana, tanto do VLT até a Ribeira, como esse de Mapele e os traçados que vamos contemplar", explicou a secretária, que participou da agenda com o presidente Lula no Parque de Exposições.