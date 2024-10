Jusmari abre o jogo sobre futuro na Sedur após ganhar mandato na Alba

Jusmari comenta futuro político - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), afirmou ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 17, que caberá ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao seu partido, o PSD, a decisão do seu futuro na pasta após a vitória de Eures Ribeiro (PSD) para a prefeitura de Bom Jesus da Lapa, o que lhe promove ao posto de deputada estadual titular.

Leia mais

>> “Boca de urna funciona de forma violenta”, acusou Zé Neto

>> Lula anuncia que Otto será novo líder do governo no Senado

>> Lula faz ameaça a bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

Jusmari disse estar à disposição para as duas missões, seja permanecendo na Sedur, ou assumindo o mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"Com fé em Deus, se Eures assumir o mandato dele de prefeito, eu assumo o meu mandato de deputado. Quanto a secretaria, é algo para o partido discutir com o governador, se o partido pensar em dar continuidade ao trabalho, eu vou servir ao meu grupo político, meu partido e meu estado, mas por enquanto o que tenho de certo é que Eures assumindo, eu assumo meu mandato", explicou.

"O bom é que a gente tem dois espaços que são muito importantes para a Bahia, e que a gente pode está colaborando. A única coisa que quero é contribuir com meu estado, mostrar minha gratidão pela confiança que o governador Jerônimo depositou na minha pessoa, e que o partido depositou me colocando em um cargo de tamanho destaque como o da Sedur. Se for para ir para Assembleia, eu também tenho meus projetos, minhas pautas", completou a secretária, que esteve presente no anúncio da expansão do Pé de Meia, no Parque de Exposições.