“Boca de urna funciona de forma violenta”, acusou Zé Neto

- Foto: Fernando Valverde / Ag. A Tarde

O deputado federal Zé Neto (PT) acusou, na manhã desta quinta-feira, 17, durante evento no Parque de Exposições, em Salvador, com a presença do presidente Lula (PT), o seu adversário Zé Ronaldo (União Brasil) de ter cometido crimes eleitorais durante a disputa política em Feira de Santana, cidade a cerca de 115,7 km de Salvador. O petista disputou a gestão, no entanto, foi derrotado pelo prefeito eleito do União Brasil, no último dia 6.



Um dos pontos citados por Zé Neto, que segundo ele, que contribuíram para o seu fracasso na corrida eleitoral foram as ações ilegais realizadas por seu adversário. Ele acusou Zé Ronaldo de compra de votos, coesão, entre outros crimes.

“A boca de urna funciona de forma violenta, compra de votos, as imagens mostram isso, distribuição de favores, distribuição de cesta básica e outras coisas mil, pressões que acontecem, principalmente, na periferia e isso que muda o jogo, uma eleição apertadíssima”, denunciou, acrescentando que ainda que o partido tomará uma atitude sobre os atos.



Ainda na corrida eleitoral, o candidato do PT comentou que foi difícil e bem acirrada.“Foi uma eleição muito disputada. Tem elementos que repetem uma história, que a gente tem que combater”, declarou.

Apesar da sua perda na cidade, ele afirmou que enfrentou de maneira tranquila, “de cabeça erguida” e que já seguiu a sua vida.

“Já voltei a trabalhar em Brasília, no meu dia a dia, fizemos nosso melhor. [...] Foi uma eleição muito apertada. Agora é pensar na reeleição de Jerônimo [Rodrigues], de Lula e trabalhar com pé no chão, fazer o nosso melhor para poder seguir a população baiana”, disse.

Retorno às urnas

Durante coletiva de imprensa no encontro com Lula, Zé Neto disse que ainda não pensa em tentar pela sétima vez a prefeitura da cidade e disse que o foco agora é 2026.

“Eu não penso na eleição de 2028, porque não tem porque pensar e nem como pensar e nem deve se pensar. Eu penso na eleição de 2026, a reeleição de Jerônimo, de Lula, dos nossos senadores e partir daí para cima não tem outra conversa. 2028 pertence a 2026. [...] Daqui para 2028 tem muita água para rolar. [...] Então, acho que é imprudente conversar sobre 2028 hoje”, reforçou.

O deputado federal Zé Neto (PT) conseguiu 46,73% dos votos e ficou em segundo lugar na eleição.