Alice Portugal comemora sanção de projeto por Lula: ‘Foi uma honra’

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) disse que “foi uma honra” ter sido convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a sanção do Projeto de Lei que tornou Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira.

“Anísio foi um educador gigantesco. Foi secretário de educação da Bahia duas vezes e trabalhou no Ministério da Cultura dentro da integração da busca da expansão da Escola Pública. Antes de Paulo Freire, ele, filho das elites caetiteenses, tinha uma visão revolucionária sobre educação. Dizia que a Escola Pública era a máquina de se criar democracias Então, ninguém mais do que ele merecia esse título. Isso tudo me incentivou a fazer o projeto, que foi rapidamente aprovado e referendado no Senado, e agora é lei. A Bahia tem a comemorar.”, disse a parlamentar.

A declaração foi feita para a imprensa na manhã desta quinta-feira (17) no Parque de Exposições, durante o anúncio de expansão do Programa Pé de Meia, que terá a presença de Lula.

Sobre o evento, a comunista comentou a importância do programa para o combate à evasão escolar de estudantes no ensino médio.

“Temos a comemorar, na semana do professor, essa turbinação do projeto Pé de Meia. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a maior evasão escolar da história da educação brasileira. E isso não é apenas uma bolsa, é a garantia de que o aluno, especialmente do ensino médio, não sairá da escola para trabalhar, para fazer um bico. Ele poderá ter essa vida escolar com mais fluidez, com mais facilidade”, celebrou.

Eleições em Salvador

Alice Portugal também foi questionada pela imprensa sobre o resultado das eleições na Bahia. Ela lamentou a derrota de Hélio Ferreira e a falta de representação dos rodoviários na Câmara de Salvador, mas também comemorou a manutenção das cadeiras do partido na Casa.

"Tivemos um resultado histórico com a manutenção de Augusto, que vem fazendo um grande trabalho, e com o retorno da vereadora Aladilce."

Ele também comemorou o fato de 16 das 19 prefeituras do PCdoB serem da Bahia.