Lula declara Anísio Teixeira como patrono da escola pública

Um dos maiores legados de Anísio foi a construção, em 1950, do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) sancionou nesta terça-feira, 15, o projeto de lei que declara o educador baiano Anísio Teixeira como “Patrono da Escola Pública Brasileira”. A iniciativa é da deputada federal baiana Alice Portugal (PCdoB) que considerou a aprovação da matéria como "justa homenagem aos professores".



“Fiquei muito feliz e honrada com a sanção presidencial desta minha lei no Dia do Professor. É uma justa homenagem a um dos maiores educadores do Brasil. Seu legado inspira gerações e reforça a importância da educação como direito universal e a necessidade de reconhecermos o papel fundamental dos professores e das professoras na educação em nosso país”, diz a parlamentar.

Leia mais

>> Semana Nacional de Ciência e Tecnologia valoriza biomas e saberes tradicionais na Bahia

>> Laboratório de tecnologia homenageia uma das heroínas da Independência da Bahia

>>Fapesb anuncia investimentos de R$ 58,3 mi para ciência e tecnologia

Idealizador das mais significativas mudanças na educação do país do século XX, o educador sempre defendeu a democratização do ensino e a escola pública, gratuita e de qualidade para todos.



Um dos maiores legados de Anísio foi a construção, em 1950, do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, em Salvador, mais conhecido como Escola-Parque, instituição pública, gratuita e de tempo integral.

O educador nasceu na cidade de Caetité (BA), em julho de 1900, e no Rio de Janeiro, em março de 1971, durante a ditadura. Anísio começou seu trabalho com a educação em 1924, quando recebeu o convite do então governador da Bahia, Góes Calmon, para ocupar o cargo de inspetor-geral de ensino da Bahia. Na época, ele transformou a concepção de ensino no estado.

Um dos maiores legados de Anísio foi a construção, em 1950, do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, em Salvador, mais conhecido como Escola-Parque, instituição pública, gratuita e de tempo integral. Ainda na década de 50, ele foi secretário-geral da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), que hoje leva o seu nome.

Alice é considerada uma das parlamentares que mais se destaca na luta pelo fortalecimento da Educação brasileira e pelos direitos dos professores. Ela é autora de várias leis sancionadas, a exemplo da Lei 12.819/2013, que elevou a data magna da Bahia, o 2 de Julho, como data histórica no calendário nacional.