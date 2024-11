PSD apresenta dois nomes para a UPB; prefeitos pregam consenso

Augusto Castro e Phellipe Brito são os nomes do PSD para a UPB - Foto: Divulgação | Prefeitura de Itabuna | Assessoria

Partido com o maior número de prefeituras conquistadas na Bahia no pleito deste ano, com 115 cidades, o PSD do senador Otto Alencar apresenta, até o momento, dois nomes para a disputa pela presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB): Augusto Castro, de Itabuna, e Phellipe Brito, de Ituaçu.

Em entrevista ao Portal A TARDE, os dois gestores pregaram o diálogo e afirmaram esperar um consenso. Prefeito reeleito de Itabuna, Augusto Castro disse estar mantendo conversas com Phellipe e com Quinho, prefeito de Belo Campo e atual presidente da entidade.

"Eu sou do PSD do senador Otto Alencar. Ao mesmo tempo um outro colega, prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito, também candidato à entidade. O PSD tem dois nomes, e a gente deve continuar nessa luta dessa pauta do municipalismo na Bahia", iniciou Augusto.

"Tenho conversado, tenho tocado nossa pré-campanha dialogando com vários prefeitos de regiões do estado. Tenho conversado muito com Phellipe, conversado com o próprio Wilson (prefeito de Andaraí). Tenho um diálogo muito forte com o presidente da entidade, Quinho, que faz uma excelente gestão. Tenho dialogado", pontuou o prefeito de Itabuna, que quebrou um tabu histórico no município ao conquistar a reeleição.

Na mesma linha, Phellipe disse manter diálogo constante com Augusto, a fim de chegar a uma solução. O gestor ainda afirmou acreditar em uma posição formada ainda em novembro.

"O diálogo com Augusto tem sido constante [...] A gente vai estar mantendo o diálogo na próxima semana, acredito que o mais breve esse consenso vai ter uma solução", afirmou o prefeito, que continuou.

"Acredito que agora em novembro a gente já tenha uma decisão, e a partir disso, eu acredito que o senador vai se posicionar. Eu tenho 172 prefeitos apoiando, confio neles, estou fazendo uma campanha de corpo a corpo, sempre com muito diálogo. Eu tenho construído com muita humildade", defendeu Phellipe.

A expectativa é que o senador Otto Alencar participe ativamente das negociações com os dois prefeitos. O anúncio sobre o candidato do partido para a disputa deve acontecer já nas próximas semanas. A eleição para a presidência da UPB acontecerá em janeiro de 2025.