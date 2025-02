Presidência da CCJ na Alba deve permanecer com deputado petista

Robinson Almeida confirmou probabilidade - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve permanecer sob o comando do deputado estadual Robinson Almeida (PT). A informação foi confirmada pelo parlamentar petista ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 6.

Robinson, que estava na suplência do colegiado mais importante da Casa até agosto do ano passado, foi alçado ao posto após a saída de Maria del Carmen (PT), até então membro titular e presidente da CCJ.

Considerada a principal comissão do legislativo, a CCJ é responsável por analisar os aspectos jurídico, regimental, técnico e legal dos projetos de lei enviados à Casa, assim como a sua constitucionalidade.

Na quarta, 5, o União Brasil indicou o nome do deputado Alan Sanches, ex-líder da bancada de oposição, para a vice-presidência do colegiado. As mudanças serão oficializadas nos próximos dias.