Governador do RS pede desculpas a Gilberto Gil por ataques de vereador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um pedido de desculpas ao cantor Gilberto Gil pelas declarações do vereador Sandro Fantinel (sem partido) com ataques aos baianos. Os discursos de ódio ocorreram após investigação que descobriu baianos em situação análoga a escravidão em Bento Golçalves.

O pedido do gestor estadual ocorreu após apresentação do cantor baiano em Porto Alegre, na noite do último sábado, 4.

"O Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada, um vereador que falou dos baianos. A gente lamenta muito isso, e como você é um representante muito mais da Bahia, do Brasil todo, mas a baianidade que você tem, vim aqui para em seu nome poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou. Não representa o povo gaúcho", disse Eduardo Leite, que em seguida abraçou Gil.

Recepcionei o mestre Gilberto Gil e sua querida Flora em sua passagem pelo RS. Gil, além de um ícone brasileiro, é um símbolo da Bahia, que tanto admiramos e queremos bem. Ele e todos os baianos e brasileiros serão sempre bem-vindos e bem quistos no nosso estado. pic.twitter.com/RqnOT65PHZ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 5, 2023

O vereador Sandro Fantinel (Patriota-RS), durante pronunciamento na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta terça-feira, 28, culpou os baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, por suas condições de trabalho.

“Todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam”, disse Fantinel.